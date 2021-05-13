Некоторые датчики под объектом "укрытия" зафиксировали рост активности нейтронных потоков – оно происходит медленно. Ученые уверяют, что ситуация контролируемая и не является неожиданной для них.

Об этом информирует Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности ГП Госатомрегулирования Украины в своем пресс-релизе.

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"Укрытие" – сложный объект, в нем происходит ряд физических процессов, поэтому оценивать ситуацию следует в комплексе, принимая во внимание все имеющиеся аспекты,

– говорится в сообщении.

Прежде всего, надо понимать, что все процессы под объектом "Укрытие" происходят в подкритичном, то есть безопасном состоянии.

Следует учитывать также ситуацию с местоположением датчиков нейтронов, специфику измерений и тому подобное.

Причин для волнения нет

Ученые отмечают, что объект "Укрытие" – потенциально опасный, ведь под ним размещено значительное количество ядерных и радиоактивных материалов.

Тем не менее он оснащен современной системой непрерывного мониторинга, под которой находятся и гамма-излучения, и температурный режим, и плотность потока нейтронов.

Для каждого датчика установлены пределы безопасной эксплуатации (учитывая специфику объекта, они установлены очень консервативно). И ситуация с некоторым ростом плотности потока нейтронов не является непредсказуемой и внезапной.

Если брать во внимание данные этих датчиков в комплексе с другими показателями то, учитывая темпы роста, можно говорить о том, что запас до установленных границ очень большой, а потому пока никаких причин для волнения нет,

– подчеркивают ученые.

Причины роста нейронов

Причин для роста активности этих нейтронных потоков может быть несколько, в частности:

одной из них может быть изменение формы и состава топливоемких масс, которые не являются однородными по содержанию и плотности;

на интенсивность реакции влияет также взаимодействие топливоемких масс с водой.

К слову, вода не является просто охладителем, она может быть как замедлителем нейтронов, так и поглотителем, что, в свою очередь, по-разному будет влиять на течение физических процессов.

В Украине есть профильные исследовательские организации, которые сосредотачивают свое внимание на изучении указанного вопроса, разрабатывают модели и осуществляют тщательный анализ. И результаты их расчетов достаточно четко подтверждают физические феномены, которые вызывают данную ситуацию, то есть она контролируемая и не является чрезвычайной,

– утверждают ученые.

Причины "нагнетания проблемы"

В ГНТЦ ЯРБ предположили, что среди причин, почему некоторые ученые "нагнетают проблему", есть попытка получения финансирования.

"Нам очень странно наблюдать активность и панику некоторых научных учреждений и отдельных ученых в Украине и за ее пределами по вопросу, о котором было известно давно и который не является критическим и требует решения, но в плановом порядке", – добавляют в научно-техническом центре.

Обратите внимание! Ядерные процессы, о которых идет речь, продлятся очень долго и сложно спрогнозировать, до какого именно времени будет происходить рост плотности потока нейтронов, а когда начнется обратный процесс. Это сложная инженерная и научная задача, которой нужно еще уделить много внимания, времени и усилий.