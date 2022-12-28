При каком условии могут освободить от военной службы во время мобилизации и могут ли военного призвать повторно, пояснила адвокат Марина Бекало. Подробнее рассказывает 24 канал.

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Юрист отметила, уволенные в запас имеют право на отсрочку в течение 6 месяцев со дня увольнения, впрочем, только во время частичной мобилизации. Однако во время общей мобилизации эта норма не действует.

Военного не могут мобилизовать, если основанием для отсрочки будут нормы статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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Кто имеет право на увольнение с военной службы во время всеобщей мобилизации

Забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в установленном Кабмином порядке;

признанные лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, или самостоятельно воспитывающих несовершеннолетних;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы, или сироты или несовершеннолетние, лишенные родительской опеки;

заняты постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Минобороны, ВСУ, СБУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Национальной полиции, Бюро экономической безопасности, НАБУ, ДБР и так далее;

другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

Заметим, что полный перечень военнообязанных, не подлежащих призыву во время мобилизации, можно найти в статье 23 Закона вот здесь.