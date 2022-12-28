За якої умови можуть звільнити від військової служби під час мобілізації, та чи можуть військового призвати повторно, пояснила адвокатка Марина Бекало. Детальніше розповідає 24 канал.

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Юрист зазначила, що звільнені в запас мають право на відстрочку упродовж 6 місяців з дня звільнення, втім лише під час часткової мобілізації. Натомість під час загальної ця норма не діє.

Втім, військового не можуть мобілізувати, якщо підставою для відстрочення будуть норми статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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Хто має право на звільнення з військової служби під час загальної мобілізації

Заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями у встановленому Кабміном порядку;

визнані особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, або ж які самостійно виховують неповнолітніх;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи, або сироти чи неповнолітні, позбавлені батьківського піклування;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;

які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Міноборони, ЗСУ, СБУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Національної поліції, Бюро економічної безпеки, НАБУ, ДБР тощо;

інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках.

Зауважимо, що повний перелік військовозобов'язаних, які не підлягають призову під час мобілізації, можна знайти у 23 статті відповідного Закону ось тут.