За вырученные средства Александр Слобоженко закупил 20 пикапов и амуницию для нужд армии. Как пришла идея и кто отбирал художников для благотворительного аукциона, рассказываем дальше.

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Мне хотелось принести пользу стране, – Слобоженко о благотворительной инициативе

"Идея проведения благотворительного аукциона возникла у Александра, поскольку он является ярым патриотом Украины, который всегда ищет возможность помочь армии и мотивирует пожертвования окружения и фолловеров. Зная, что на его дни рождении соберется немало успешных людей, он не мог упустить эту возможность и доложил максимум усилий по сбору средств на поддержку украинской армии", – рассказал организатор мероприятия, представитель компании Magic Factory event Александр Скобцев.

Мне хотелось не просто сделать праздник для близкого круга друзей в честь рождения, но и принести пользу стране. Идею благотворительного аукциона я подсмотрел у своего друга и буквально загорелся ею,

– подтвердил слова организатора сам Александр Слобоженко.

Предприниматель рассказал, что тема войны является для него очень болезненной. Именно отсюда мотивация постоянно помочь ВСУ.

Подумал, что будет хорошо сделать благотворительный аукцион на дни рождения, чтобы дополнительно собрать на помощь Украине,

– добавил он.





Предприниматель активно помогает ВСУ / Фото Александр Слобоженко

Понимая, что война длится уже много месяцев, а собирать донаты становится все сложнее, молодой ІТ-предприниматель начал искать креативный подход. Важную роль здесь сыграла любовь к современному искусству. Так было принято решение провести благотворительный аукцион картин современных художников Михаила Дебело и Руслана Мижинского.

В общем, я белорус, но всем сердцем сейчас с украинским народом. Так случилось, что и моя жена, и мой деловой партнер Роман Геро – украинцы. И последние три года я жил в Одессе,

– рассказал художник Михаил Дебело, основатель бренда DZ concept (картины нового поколения).

Художник отметил, что не был лично знаком с Александром, но следил за ним в соцсетях.

"Он мне очень понравился как личность, которая в таком молодом возрасте достигла таких результатов. При этом, судя по инстаграмме, он – простой парень", – говорит он.

Михаил ничего не знал о благотворительном событии. Рассказывает только, что сначала организаторов заинтересовало 3 картины – "Горгона", "Давид" и "Микки Маус". Впрочем, после того, как художник прислал больше фотографий своих работ, количество лотов возросло до 11.

Дальше друзья из Украины начали мне сбрасывать сторисы Саши, начали поздравлять: подумали, что это я организовал аукцион. Я зашел в интернет и был очень поражен масштабом мероприятия. Мне приятно, что мои работы заинтересовали людей. Одну работу продали за 100 тысяч долларов – это очень круто!

– делится впечатлениями Михаил.

В общей сложности из-под молотка ушло 11 картин / Фото Александр Слобоженко

"Я очень сожалею, что на аукционе не было моих главных двух работ, одна из которых имеет 1800 деталей и весит 110 килограммов. Я просто не представляю, за сколько бы они продавались. Так что если Саша будет организовывать еще аукционы, я готов представить всю серию, а это около 30 флагманских работ. Я рад помочь украинцам", – добавил Михаил.

Понимая всю ответственность миссии, Александр уделил много личного времени на выборах каждого лота. Все приложенные усилия были достойно вознаграждены – за 11 картин было выручено более 300 тысяч долларов (по нынешним меркам это более 12 миллионов гривен).

Я лично выбирал работы художника, представленные на аукционе. И очень благодарен своим друзьям, которые активно участвовали и поддержали мою инициативу. Самый дорогой лот действительно ушел за 100 тысяч долларов, а суммарно мы собрали более 300 тысяч. Все деньги переданы в поддержку ВСУ. Успех нашего мероприятия заставил меня задуматься над тем, что, возможно, есть смысл продлить такие аукционы, ведь помощи для армии во время войны чуть ли не бывает.

– резюмировал Александр Слобоженко.

На собранные на аукционе деньги Александр Слобоженко и его друзья купили 20 пикапов для ВСУ. Необходимые автомобили нашли в Украине, Англии и Норвегии.

У нас стояла задача купить 20 пикапов, и мы справились с ней. Но для этого пришлось искать их в трех разных странах: Украине, Англии и Норвегии. Для нас было важно купить пикапы в хорошем состоянии, чтобы они могли выполнять боевые задания. Далее мы провели полное техническое обслуживание машин, покрасили их, подготовили к передаче,

– рассказал Слобоженко.



На собранные на аукционе деньги закупили 20 пикапов для ВСУ / Фото Александр Слобоженко

Заметим, что это не вся помощь, которая включена в эти 12 миллионов. Предприниматель планирует также докупить дроны, тепловизоры, зимнюю одежду и другую амуницию.

"10 пикапов, зимняя одежда и другая амуниция уже в пути к военным, еще часть мы готовим и вскоре также отправим на передовую. Для меня важно своим примером показать, что надо не сдаваться и продолжать донатировать на армию, будь- какие посильные суммы. Ведь для помощи важна каждая копейка и даже небольшие донаты от огромного количества людей спасают нашим ребятам жизнь и приближают нашу победу", – подытожил бизнесмен.

Украинский предприниматель, основатель одной из лучших команд в сфере affiliate-маркетинга Traffic Devils, Александр Слобоженко и его команда регулярно помогают ВСУ. Подробнее о работе фонда, в котором Александр является меценатом, можно ознакомиться по ссылке.