За вторговані кошти Олександр Слобоженко закупив 20 пікапів та амуніцію для потреб армії. Як прийшла ідея та хто відбирав художників для благодійного аукціону, розповідаємо далі.

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Мені хотілося принести користь країні, – Слобоженко про благодійну ініціативу

"Ідея проведення благодійного аукціону виникла в Олександра, оскільки він є затятим патріотом України, який завжди шукає можливість допомогти армії та мотивує на пожертвування оточення та фоловерів. Знаючи, що на його дні народженні збереться чимало успішних людей, він не міг упустити цю можливість і доклав максимум зусиль для збору коштів на підтримку української армії", – розповів організатор заходу, представник компанії Magic Factory event Олександр Скобцев.

Мені хотілося не просто зробити свято для близького кола друзів на честь для народження, а й принести користь країні. Ідею благодійного аукціону я підглянув у свого друга і буквально загорівся нею,

– підтвердив слова організатора сам Олександр Слобоженко.

Підприємець розповів, що тема війни є для нього дуже болючою. Саме звідси мотивація постійно допомогти ЗСУ.

Подумав, що буде чудово зробити благодійний аукціон на дні народження, щоб додатково зібрати на допомогу Україні,

– додав він.





Підприємець активно допомагає ЗСУ / Фото Олександр Слобоженко

Розуміючи, що війна триває вже багато місяців, а донати збирати стає все складніше, молодий ІТ-підприємець почав шукати креативний підхід. Важливу роль тут зіграла любов до сучасного мистецтва. Так, було ухвалено рішення провести благодійний аукціон картин сучасних художників Михайла Дебело та Руслана Міжинського.

Загалом я білорус, але всім серцем зараз з українським народом. Так сталося, що і моя дружина, і мій діловий партнер Роман Геро – українці. І останні три роки я мешкав в Одесі,

– розповів художник Михайло Дебело, засновник бренду DZ concept (картини нового покоління).

Художник зазначив, що не був особисто знайомий з Олександром, але стежив за ним у соцмережах.

"Він мені дуже сподобався як особистість, що у такому молодому віці досягла таких результатів. При цьому, судячи з інстаграму, він – простий хлопець", – каже він.

Михайло нічого не знав про благодійну подію. Розповідає лиш, що спершу організаторів зацікавило 3 картини – "Горгона", "Давид" та "Міккі Маус". Утім, після того, як художник надіслав більше фото своїх робіт, кількість лотів зросла до 11.

Далі друзі з України почали мені скидати сторіси Сашка, почали вітати: подумали, що це я організував аукціон. Я зайшов в інтернет і був дуже вражений масштабом заходу. Мені приємно, що мої роботи зацікавили людей. Одну роботу продали за 100 тисяч доларів – це дуже круто!,

– ділиться враженнями Михайло.

Загалом з-під молотка пішло 11 картин / Фото Олександр Слобоженко

"Я дуже шкодую, що на аукціоні не було моїх найголовніших двох робіт, одна з яких має 1800 деталей та важить 110 кілограмів. Я просто не уявляю, за скільки б вони продавалися. Тож якщо Сашко організовуватиме ще аукціони, я готовий представити всю серію, а це близько 30 флагманських робіт. Я радий допомогти українцям", – додав Михайло.

Розуміючи всю відповідальність місії, Олександр приділив багато особистого часу під час виборів кожного лота. Усі докладені зусилля були гідно винагороджені – за 11 картин було виручено понад 300 тисяч доларів (за нинішніми мірками це понад 12 мільйонів гривень.

Я особисто вибирав роботи художника, які були представлені на аукціоні. І дуже вдячний своїм друзям, які взяли активну участь та підтримали мою ініціативу. Найдорожчий лот справді пішов за 100 тисяч доларів, а сумарно ми зібрали понад 300 тисяч. Усі гроші передані на підтримку ЗСУ. Успіх нашого заходу змусив мене замислитися над тим, що можливо, є сенс продовжити такі аукціони, адже допомоги для армії під час війни мало не буває,

– резюмував Олександр Слобоженко.

На зібрані на аукціоні гроші Олександр Слобоженко та його друзі купили 20 пікапів для ЗСУ. Потрібні автомобілі знайшли в Україні, Англії та Норвегії.

У нас стояло завдання купити 20 пікапів і ми впоралися з ним. Але для цього довелося шукати їх у трьох різних країнах: Україні, Англії та Норвегії. Для нас було важливо придбати пікапи у хорошому стані, щоб вони могли виконувати бойові завдання. Далі ми провели повне технічне обслуговування машин, пофарбували їх, підготували до передачі,

– розповів Слобоженко.



На зібрані на аукціоні гроші закупили 20 пікапів для ЗСУ / Фото Олександр Слобоженко

Зауважимо, що це не вся допомога, яка включена до цих 12 мільйонів. Підприємець планує також докупити дрони, тепловізори, зимовий одяг та іншу амуніцію.

"10 пікапів, зимовий одяг та інша амуніція вже в дорозі до військових, ще частину ми готуємо і незабаром також відправимо на передову. Для мене важливо своїм прикладом показати, що треба не здаватися і продовжувати донатувати на армію, будь-які посильні суми. Адже для допомоги важлива кожна копійка і навіть невеликі донати від величезної кількості людей рятують нашим хлопцям життя та наближають нашу перемогу", – підсумував бізнесмен.

Український підприємець, засновник однієї із найкращих команд у сфері affiliate-маркетингу Traffic Devils Олександр Слобоженко та його команда регулярно допомагають ЗСУ. Детальніше про роботу фонду, в якому Олександр є меценатом, можна ознайомитись за посиланням.