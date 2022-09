Відзначали переможців World Traffic Awards у турецькому Стамбулі, інформує 24 канал. Сталось це під час конференції з цифрового маркетингу з акцентом на тренди affiliate-індустрії Traffic Summit.

Шляхом онлайн-голосування обрали видатних представників діджитал-індустрії та оприлюднили імена переможців на своїй сторінці у Facebook.

"Цього року це вже друга порція нагород на престижних міжнародних конференціях (раніше нас відзначили у номінації Best CIS Affiliates на SiGMA у Белграді, Сербія). Дуже приємно знати, що нас підтримує така велика аудиторія, безліч партнерів. Це вкотре підтверджує, що ми на правильному шляху, розвиваємося, якісно виконуємо свою роботу. І результат бачимо не лише ми, а й уся індустрія affiliate-маркетингу", – прокоментував нагороди Traffic Devils її засновник Олександр Слобоженко.

Команда Traffic Devils з нагородами World Traffic Awards / Фото Пресслужба компанії

Українська команда Traffic Devils здобула нагороди у наступних номінаціях:

Best Mediabuying Team (Найкраща медіабаїнгова команда).

Best Service Tool (Найкращий сервісний інструмент) – сервіс оренди додатків TD APPS.

Best Marketing Influencer (Найкращий маркетинговий інфлюенсер) – засновник Traffic Devils Олександр Слобоженко.

Вибір переможців у номінації здійснювався у два етапи: користувачі могли зайти на сайт та, авторизувавшись, залишити голос за свого фаворита. Наша аудиторія дуже активно нас підтримала, допомогла пройти у другий тур серед безлічі номінантів, а потім, у другому турі, де залишилося по 5 претендентів, шляхом того ж голосування глядачів ми здобули перемогу, – розповіла Анастасія, Chief Business Development Officer.

Крім того, відомо, що під час Traffic Summit у Стамбулі учасники обговорили подальші стратегії розвитку цифрового маркетингу, включаючи e-commerce, performance- та криптомаркетинг.

Програма івента складалася з 2 частин:

1 день – TS Expo у Halic Congress Center. Виставкова зона з понад 80 топовими діджитал-брендами, а також інтерактивні та лаунж-зони.

2 день – TS Island – нетворкінг-сесії, панельні дискусії.

"Програма заходу розроблена таким чином, щоб підтримувати ідеальний баланс між отриманням експертних знань, зануренням у різні варіанти нетворкінгу та розвагами світового класу. Traffic Summit – це чудова можливість ознайомитися з останніми тенденціями та інноваціями, що з'являються в сфері інтернет-маркетингу, який постійно розвивається", – підсумувала Вікторія Тихачова.

Нагадаємо, що Traffic Devils здобула нагороду у номінації Best CIS Affiliate of the year-2022 на конференції SIGMA Balkans, яка проходила у столиці Сербії 23 – 24 серпня.