07:13
23 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Провальное изобретение РФ в космосе. Путин ищет снайперов
      Вєсті Кремля
      21:47, 22 августа
      Вести.UA: Особые отношения Зеленского и Супрун. Полторак сменил имидж
      Вєсті.UA
      20:37, 22 августа
      Мафия украинских портов: кто распродает госимущество за копейки и сколько мы на этом теряем
      ЦРУ
      09:00, 21 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Основатель "Днипроолия" Евстафьев: Турецкие бизнесмены вывели через "ДНР" более 3 млрд грн

      191 Читати новину українською
      "Днипроолия"
      "Днипроолия" / uprom.info

      Основатель предприятия "Днипроолия" Руслан Евстафьев обвинил турецких бизнесменов братьев Тюрккан в рейдерском захвате предприятия и выведении из Украины через "ДНР" более 3 миллиардов гривен.

      Об этом Евстафьев заявил в интервью изданию "Обозреватель"

      По словам Евстафьева, данная деятельность попала в поле зрения силовиков: и ГПУ и Нацполиции: "Я постоянно, публично показываю документы подтверждающие выведения из Украины через мой завод более 3 миллиардов гривен в Турцию! Сегодня эти систематические преступления расследует следователь Национальной полиции Украины – Давыдюк. По моим данным, на сегодняшний день, генеральный директор "Днипроолии", поставленный турками "фунт" скрывается в Стамбуле и возвращаться в Украину не собирается, а двое его первых заместителей, после серии обысков, спешно покинули Украину и также находятся в Турции".

      Однако все уголовные дела закрыты.

      Братья Тюрккан заплатили 1,5 миллионов долларов за закрытие уголовного дела... "Украл миллиард – заплатил миллион. Очень выгодно. Можно работать"... Когда я начал подымать эту тему о коррупции, о неуплате миллиардных налогов, обращаться в суды – на меня началось давление со стороны народного депутата Украины – Мустафы Джемилёва, который вместе с турецкими представителями начал всячески влиять на суды и правоохранителей. Я считаю, что это государственная измена как минимум,
      сетует Евстафьев.

      "Днипроолия" — производитель и экспортер масла и шрота. Включая маслоэкстракционный завод, собственные элеваторы и складские помещения. Всю продукцию компания отправляет на зарубежные рынки (около 6,3% общего экспорта Украины). Компания является экспортером в следующие страны: Китай, Франция, Индия, Иран, Италия, Марокко, Испания и др.

      blog_ava
      Голос Америки: Реакция мира на идею возвращения Путина в G7
      сегодня
      192
      Теги: Новости Украины ГПУ Деньги
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 22 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      День флага: самые интересные факты об украинском флаге
      сегодня , 06:09 День флага: самые интересные факты об украинском флаге
      Ірина Полицька 3119
      Главные новости 22 августа: обмен пленными с Россией "33 на 33", Богдан подал в суд на "Схемы"
      22 августа , 23:36 Главные новости 22 августа: обмен пленными с Россией "33 на 33", Богдан подал в суд на "Схемы"
      394
      Фестиваль вместо света, день оккупантской "тряпки" и 25 тысяч заложников: новости Крымнаша
      22 августа , 22:00 Фестиваль вместо света, день оккупантской "тряпки" и 25 тысяч заложников: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 693
      Как Украина несмотря на сопротивление и агрессию России получила признание в мире
      22 августа , 19:30 Как Украина несмотря на сопротивление и агрессию России получила признание в мире
      Антон Голобородько 365
      Я проиграл из-за бури, которую сам посеял, – Лещенко о поражении на выборах и Зеленском
      22 августа , 19:01 Я проиграл из-за бури, которую сам посеял, – Лещенко о поражении на выборах и Зеленском
      Олена Трибушна
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук