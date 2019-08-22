Засновник "Дніпроолія" Євстаф'єв: Турецькі бізнесмени вивели через "ДНР" понад 3 млрд грн

Засновник підприємства "Дніпроолія" Руслан Євстаф'єв звинуватив турецьких бізнесменів братів Тюрккан у рейдерському захопленні підприємства і виведення з України через "ДНР" більше 3 мільярдів гривень.

Про це Євстаф'єв заявив в інтерв'ю виданню "Обозреватель".

За словами Євстаф'єва, дана діяльність потрапила в поле зору силовиків: і ГПУ і Нацполіції: "Я постійно, публічно показую документи, які підтверджують виведення з України через мій завод понад 3 мільярди гривень до Туреччини! Сьогодні ці систематичні злочини розслідує слідчий Національної поліції України – Давидюк. За моїми даними, на сьогоднішній день, генеральний директор "Дніпроолії", поставлений турками "фунт" ховається в Стамбулі і повертатися в Україну не збирається, а двоє його перших заступників, після серії обшуків, спішно покинули Україну і також знаходяться в Туреччині".

Однак всі кримінальні справи закриті.

Брати Тюрккан заплатили 1,5 мільйона доларів за закриття кримінальної справи. Вкрав мільярд – заплатив мільйон. Дуже вигідно. Можна працювати. Коли я почав піднімати цю тему про корупцію, про несплату мільярдних податків, звертатися в суди – на мене почався тиск з боку народного депутата України – Мустафи Джемілєва, який разом з турецькими представниками почав всіляко впливати на суди і правоохоронців. Я вважаю, що це державна зрада як мінімум,

– нарікає Євстаф'єв.

"Дніпроолія" – виробник і експортер олії і шроту. Включаючи маслоекстракційний завод, власні елеватори і складські приміщення. Всю продукцію компанія відправляє на зарубіжні ринки (близько 6,3% загального експорту України). Компанія є експортером в такі країни: Китай, Франція, Індія, Іран, Італія, Марокко, Іспанія та ін.