Основатель секты "Аум Синрике" казнен в Японии, – СМИ

В Японии был исполнен смертный приговор основателю секты "Аум Синрике" Секо Асахаре. До этого ответственный за атаку с использованием зарина в токийском метро в 1995 году отбывал наказание в тюрьме.

Об этом сообщает японский общественный вещатель NHK со ссылкой на собственные источники.

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По словам собеседников ресурса, Секо Асахара, чье настоящее имя Чизуо Матсумото, казнили посредством повешения в тюрьме в Токио в пятницу, 6 июля. Преступнику было 63 года.

Также источники сообщили, что в тот же день были казнены и три других лица, приговоренных к смертной казни, а именно Томомазу Накагава, Кийохиде Хаякава и Йошиниро Иноуэ.

Добавим, что всего к смертной казни были приговорены 13 человек, причастные к смертельной деятельности "Аум Синрике".

Напомним, в конце февраля в Ираке к смертной казни были приговорены 15 гражданок Турции, причастные к деятельности "Исламского государства".

Что такое "Аум Синрике" и кто такой Секо Асахара? Секта была основана в 1987 году. В основу ее деятельности положено учение Асахары о скором ожидании конца света и последней битвы "добра и зла", в которой должны были погибнуть все "грешники", а сам Асахара называл себя реинкарнацией Христа, Будды и бога Шивы. Численность секты составляла, по разным данным, от 30 тысяч до 50 тысяч человек. Вела она активную миссионерскую и экономическую деятельность и на территории России, где ее членами были более 10 тысяч человек.



20 марта 1995 сектанты устроили в метро Токио атаку с применением ядовитого вещества зарин. Это был первый в истории человечества теракт с использованием химического оружия. Тогда члены секты распылили зарин в пяти составах. Каждый из злоумышленников имел с собой по два-три пакета с ядовитым веществом, которые они протыкали с помощью зонтиков, после чего оставляли в вагонах. В результате погибли 12 человек и пострадали, по разным данным, от 1 тысячи до 6 тысяч человек.





Последствия химической атаки в токийском метро в 1995 году



В итоге в 1996 году Асахара и 29 его ближайших сторонника, причастные к организации теракта, были арестованы и они предстали перед судом. По 13 членам "Аум Синрике" суд принял решение их казнить. Такое же наказание ожидало и основателя секты, который был приговорен к смертной казни в 2004 году. Правда, тогда защита обжаловала приговор на основании того, что Асахара на момент его вынесения был невменяемым. Однако после многочисленных психиатрических экспертиз суд признал, что приговор лидеру "Аум Синрике" все же может быть приведен в исполнение. 15 сентября 2006 года Верховный суд Японии вынес окончательное решение по делу Секи Асахары, оставив в силе смертный приговор посредством повешения.



Всего за 20 лет к ответственности привлекли 192 члена "Аум Синрике". 19 января 2018 года суд Японии подтвердил пожизненный приговор последнему фигуранту дела "Аум Синрике" Кацуо Такахаси. Часть сторонников секты легитимно продолжают свою деятельность в Японии под надзором полиции.