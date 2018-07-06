Засновника секти "Аум Сінрікьо" страчено в Японії, – ЗМІ

У Японії було виконано смертний вирок засновнику секти "Аум Сінрікьо" Сьоко Асахари. До цього відповідальної за атаку з використанням зарину в токійському метро в 1995 році відбував покарання у в'язниці.

Про це повідомляє японський суспільний мовник NHK з посиланням на власні джерела.

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За словами співрозмовників ресурсу, Сьоко Асахару, чиє справжнє ім’я Чізуо Матсумото, стратили у в’язниці в Токіо в п’ятницю, 6 липня. Злочинцеві було 63 роки.

Також джерела сповістили, що того самого дня було страчено й трьох інших осіб, засуджених до страти, а саме Томомазу Накагаву, Кійохіде Хаякаву та Йошініро Іноуе.

Додамо, що загалом до смертною кари було засуджено 13 людей, що є дотичними до смертельної діяльності "Аум Сінрікьо".

Нагадаємо, наприкінці лютого в Іраку до смертної кари було засуджено 15 громадянок Туреччини, що є причетними до діяльності "Ісламської держави".