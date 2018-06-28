В Японії через конфлікт в мережі вбили популярного блогера
В Японії вбили відомого блогера Кенітіро Окамото, відомого під псевдонімом Hagex. Подія трапилася після того, як блогер прочитав лекцію про інтернет-троллінг.
Про це повідомляє ВВС.
41-річного блогера вбили в туалеті 24 червня. Нападник завдав Окамото кілька ножевих поранень ножем і втік на велосипеді.
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Вже через день вбивця добровільно прийшов у поліцію. Ним виявився 42-річний безробітний Хідеміцу Мацумото. За словами убивці, він конфліктував з блогером в Інтернеті.
Hagex писав в особистому блозі про небезпеки троллінгу і образ в інтернеті. Окамото також був відомий як експерт з кібербезпеки.
Джерело: 24 Канал
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