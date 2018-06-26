У Японії чоловік влаштував стрілянину із вкраденої у поліції зброї: є жертви
У центральній Японії двоє людей загинули під час збройного нападу. Інцидент трапився 26 червня у префектурі Тояма.
Зловмисник забіг у поліцейський відділок, убив офіцера поліції та викрав його зброю, передає NHK.
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Після цього чоловік увірвався до сусідньої школи та влаштував там стрілянину. Від вогнепального поранення загинув охоронець навчального закладу.
Наразі підозрюваний перебуває під вартою, правоохоронці розслідують мотиви нападу.
Джерело: 24 Канал
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