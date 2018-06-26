В Японии мужчина устроил стрельбу из украденного у полиции оружия: есть жертвы
В центральной Японии два человека погибли во время вооруженного нападения. Инцидент случился 26 июня в префектуре Тояма.
Злоумышленник забежал в полицейский участок, убил офицера полиции и похитил его оружие, передает NHK.
Читайте также: Спецоперация со стрельбой и брошенной гранатой в Одесской области: появились детали
После этого мужчина ворвался в соседнюю школу и устроил там стрельбу. От огнестрельного ранения погиб охранник учебного заведения.
Сейчас подозреваемый находится под стражей, правоохранители расследуют мотивы нападения.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии