Армия агрессора, наступавшая с северо-востока, уже остановилась. Те силы, которые шли из Гостомеля, отбили наши Вооруженные Силы.

Важно В результате обстрела в Подольском районе Киева погибли четыре человека, – ГСЧС

По данным министерства обороны Великобритании, основная часть русских войск находится в 25 километрах от центра Киева.

Несмотря на постоянное отсутствие прогресса, Киев остается главной военной целью России,

– подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что оккупанты попытаются окружить украинскую столицу в течение ближайших недель.

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