Армія агресора, яка наступала з північного сходу, вже зупинилася. Ті сили, які йшли з Гостомеля, відбили наші Збройні Сили.
Важливо Унаслідок обстрілу у Подільському районі Києва загинули четверо людей, – ДСНС
За даними міністерства оборони Великої Британії, основна частина російських військ перебуває за 25 кілометрів від центру Києва.
Попри постійну відсутність прогресу, Київ залишається головною військовою метою Росії,
– наголосили у відомстві.
Там додали, що окупанти спробують оточити українську столицю протягом найближчих тижнів.
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