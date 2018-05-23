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Основная проблема Лусварги в том, что он не отбыл свое наказание, – эксперт

63 Читати новину українською
Евгений Карась
Евгений Карась / glavcom.ua/interviews

Лусварги должен был отбывать наказание в тюрьме. Но произошла проблема в том, что когда его освободили для обмена, позже в ходе переговоров с российской стороной, не смогли прийти к соглашению, как именно его поменять, ведь он гражданин Бразилии. Следовательно, он остался на свободе, как отмечали работники СБУ, из-за ошибки прокуратуры.

Об этом сообщил в эфире 24 Канала лидер националистической организации "С14" Евгений Карась.

Читайте также: Суд по делу бразильца Лусварги перенесли почти на месяц

"Если бы он находился в тюрьме, это было бы хорошим показателем того, что воевать в стране против независимого государства – это опасно. Если бы посольство Бразилии поддерживало пророссийские движения и дало бы ему временный паспорт, он бы смог выехать с территории Украины. Адвокат оккупационных войск России Рыбин заявил, не процесс похищения Лусварги, а просто его вывоз за пределы страны, как только посольство даст временные документы", – отметил Карась.

По его словам, организации удалось найти Лусварги раньше, чем адвокату вывезти из страны. Они доставили его в СБУ, которое его задержало. Павлоградский суд написал, что Лусварги скрывался от следствия и перенес заседание на месяц раньше, с 7 июня на 7 мая. Сейчас Лусварги снова в СИЗО, и снова под судом. Комментируют это тем, будто он не появлялся на заседания, поэтому решили перенести.

Лусварги человек стабильно не психический, ведь носит языческую символику, болел за коммунистов, ехал воевать за Козакова, его часто задерживала полиция. То, что он может "учудить" очень трудно сказать, попав в Украину под влиянием Московского патриархата. Поэтому пребывание его на свободе – это абсолютно ненормально,
– подчеркнул Евгений Карась.

Теги: Новости Украины Бразилия Рафаэль Лусварги арест Судьи
Источник: 24 Канал
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