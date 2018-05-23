Основна проблема Лусваргі в тому, що він не відбув своє покарання, – експерт

Лусваргі мав відбувати покарання в тюрмі. Але відбулася проблема в тому, що коли його звільнили для обміну, пізніше в ході перемовин з російською стороною, не змогли дійти згоди як саме його поміняти, адже він громадянин Бразилії. Відтак, він залишився на волі, як зазначали працівники СБУ, через помилку прокуратури.

Про це повідомив в ефірі 24 Каналу лідер націоналістичної організації "С14" Євген Карась.

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"Якби він перебував у в'язниці, це було б гарним показником того, що воювати в країні проти незалежної держави – це небезпечно. Якщо б посольство Бразилії підтримувало проросійські рухи і дало б йому тимчасовий паспорт, він би зміг виїхати з території України. Адвокат окупаційних військ Росії Рибін заявив, не процес викрадення Лусваргі, а просто його вивезення за межі країни, як тільки посольство дасть тимчасові документи", – зазначив Карась.

За його словами, організації вдалося знайти Лусваргі раніше, аніж адвокату вивезти з країни. Вони доставили його до СБУ, яке його затримало. Павлоградський суд написав, що Лусваргі ховався від слідства і переніс засідання на місяць раніше, з 7 червня на 7 травня. Зараз Лусваргі знову в СІЗО, і знову під судом. Коментують це тим, ніби він не з’являвся на засідання, тому вирішили перенести.

Лусваргі людина психічна не здорова, адже носить язичницьку символіку, вболівав за комуністів, їхав воювати за Козакова, його часто затримувала поліція. Те, що він може "вчудити" дуже важко сказати, потрапивши в Україну під впливом Московського патріархату. Тому перебування його на волі – це абсолютно ненормально,

– наголосив Євген Карась.