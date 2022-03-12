Однако работают бригады облэнерго, Черниговгаз и водоканал, потому ситуация начинает выравниваться. Об этом рассказал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

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Постепенно будет увеличиваться количество абонентов, для которых возобновятся поставки услуг.

Самые большие проблемы с водой

Чаус отметил, что самая главная проблема – вода. Город постоянно обстреливают, многочисленные ракетные и авиаудары. Враг стреляет не по военным объектам, а по гражданской инфраструктуре, то есть жилым домам.

К сожалению, есть потери. Это уже десятки жителей.

В Чернигове наиболее критическая ситуация из области

По словам чиновника, в Чернигове самая критическая ситуация по всей области. Выехать из города крайне тяжело, вчера еще частично люди уезжали. Нет "зеленого коридора".

Люди хотят этого "зеленого коридора", но я объясняю, что этот механизм – договоренность двух сторон. Мы должны договориться с врагом, чтобы он прекратил огонь на время,

– добавил Чаус.

Многие жители Чернигова в течение последней недели покинули город своим ходом.

Оккупанты бьют из населенных пунктов

Враг применяет очень ужасающую тактику. Орки заходят в населенные пункты и оттуда ведут обстрел, в том числе по Чернигову. Наши вооруженные силы не работают по населенным пунктам.

"Мы ждем, пока они выходят на какие-то марши, какую-то релокацию и можем их между населенными пунктами", – пояснил глава ОВА.

К слову, потери противника очень веские, а у всех черниговцев очень сильный боевой дух.

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