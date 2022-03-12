Однако работают бригады облэнерго, Черниговгаз и водоканал, потому ситуация начинает выравниваться. Об этом рассказал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
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Постепенно будет увеличиваться количество абонентов, для которых возобновятся поставки услуг.
Самые большие проблемы с водой
Чаус отметил, что самая главная проблема – вода. Город постоянно обстреливают, многочисленные ракетные и авиаудары. Враг стреляет не по военным объектам, а по гражданской инфраструктуре, то есть жилым домам.
К сожалению, есть потери. Это уже десятки жителей.
В Чернигове наиболее критическая ситуация из области
По словам чиновника, в Чернигове самая критическая ситуация по всей области. Выехать из города крайне тяжело, вчера еще частично люди уезжали. Нет "зеленого коридора".
Люди хотят этого "зеленого коридора", но я объясняю, что этот механизм – договоренность двух сторон. Мы должны договориться с врагом, чтобы он прекратил огонь на время,
– добавил Чаус.
Многие жители Чернигова в течение последней недели покинули город своим ходом.
Оккупанты бьют из населенных пунктов
Враг применяет очень ужасающую тактику. Орки заходят в населенные пункты и оттуда ведут обстрел, в том числе по Чернигову. Наши вооруженные силы не работают по населенным пунктам.
"Мы ждем, пока они выходят на какие-то марши, какую-то релокацию и можем их между населенными пунктами", – пояснил глава ОВА.
К слову, потери противника очень веские, а у всех черниговцев очень сильный боевой дух.
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