Однак працюють бригади обленерго, Чернігівгаз і водоканал, тому ситуація починає вирівнюватися. Про це розповів голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

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Поступово збільшуватимуть кількість абонентів, для яких відновлять постачання послуг.

Найбільші проблеми з водою

Чаус відзначив, що найголовніша проблема – вода. Місто постійно обстрілюють, численні ракетні та авіаудари. Ворог стріляє не по військовим об’єктам, а по цивільній інфраструктурі, тобто житловим будинкам.

На жаль, є втрати. Це вже десятки мешканців.

У Чернігові найбільш критична ситуація з області

За словами чиновника, у Чернігові найкритичніша ситуація по всій області. Виїхати з міста вкрай важко, вчора ще частково люди виїжджали. Немає "зеленого коридору".

Люди хочуть цього "зеленого коридору", але я пояснюю, що цей механізм – домовленість двох сторін. Ми маємо домовитись із ворогом, щоб він припинив вогонь на певний час,

– додав Чаус.

Багато жителів Чернігова протягом останнього тижня залишили місто своїм ходом.

Окупанти гатять з населених пунктів

Ворог застосовує дуже жахливо тактику. Орки заходять у населені пункти і звідти ведуть обстріл, зокрема по Чернігову. Наші Збройні сили не працюють по населеним пунктам.

"Ми чекаємо, поки вони виходять на якісь марші, на якусь релокацію і можемо їх між населеними пунктами", – пояснив глава ОВА.

До слова, втрати противника дуже вагомі, а у всіх чернігівців дуже сильний бойовий дух.

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