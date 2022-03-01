Это называется информационная атака на гражданское население. Путину выгодно запугать и деморализовать нас, чтобы мы потеряли веру в наших защитников и даже самих себя.

К теме Названы телеграм-каналы, руководствующиеся спецслужбами России

Что пишут на своих каналах пророссийские пропагандисты:

Демонстрируют тела убитых украинских военных, продвигают тезисы о "котлах", которые ждут подразделения ВСУ;

Уверяют, что якобы гражданским нельзя брать в руки "бандеровские смузи", то есть использовать "коктейль Молотова";

Уверяют, что русские войска могут наступать сразу и повсюду;

Пишут, что диверсионно-вражеских групп не существует, а есть только мародеры;

Передергивают фотофактами российских обстрелов, переводят ответственность на ВСУ за обстрелы мирного населения;

Деморализируют население крупных городов сообщениями об окружающих их российских войсках;

Пытаются дискредитировать помощь Украине со стороны Запада;

Акцентируют на том, что санкции против России якобы неэффективны.

Если вы заметили подобные нарративы в каком-нибудь из телеграм-каналов, за которыми вы следите, сразу отпишитесь. Заметим, что пропагандисты любят принудительно добавлять людей в свои каналы (это делается очень просто) и делают это "пачками".

Вы помешаете им, если отключите разрешение подключать вас к каналам в настройках людям, которых нет в ваших контактах.

Телеграм-канали, які поширюють фейки

Телеграм-каналы, распространяющие дезинформацию / Фото Центр противодействия дезинформации

В этом списке не хватает еще одного большого телеграм-канала "Новое Издание", появившегося относительно недавно. Этот канал принадлежит Анатолию и Ольге Шарий – известным пророссийским пропагандистам.

Обратите внимание: Сейчас наше информационное пространство столкнулось с огромной волной фейков и "вбросов". Служба безопасности Украины призывает граждан доверять только проверенной информации и не распространять слухи в условиях нападения России на Украину.