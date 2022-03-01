Это называется информационная атака на гражданское население. Путину выгодно запугать и деморализовать нас, чтобы мы потеряли веру в наших защитников и даже самих себя.
К теме Названы телеграм-каналы, руководствующиеся спецслужбами России
Что пишут на своих каналах пророссийские пропагандисты:
- Демонстрируют тела убитых украинских военных, продвигают тезисы о "котлах", которые ждут подразделения ВСУ;
- Уверяют, что якобы гражданским нельзя брать в руки "бандеровские смузи", то есть использовать "коктейль Молотова";
- Уверяют, что русские войска могут наступать сразу и повсюду;
- Пишут, что диверсионно-вражеских групп не существует, а есть только мародеры;
- Передергивают фотофактами российских обстрелов, переводят ответственность на ВСУ за обстрелы мирного населения;
- Деморализируют население крупных городов сообщениями об окружающих их российских войсках;
- Пытаются дискредитировать помощь Украине со стороны Запада;
- Акцентируют на том, что санкции против России якобы неэффективны.
Если вы заметили подобные нарративы в каком-нибудь из телеграм-каналов, за которыми вы следите, сразу отпишитесь. Заметим, что пропагандисты любят принудительно добавлять людей в свои каналы (это делается очень просто) и делают это "пачками".
Вы помешаете им, если отключите разрешение подключать вас к каналам в настройках людям, которых нет в ваших контактах.
Телеграм-канали, які поширюють фейки
Телеграм-каналы, распространяющие дезинформацию / Фото Центр противодействия дезинформации
В этом списке не хватает еще одного большого телеграм-канала "Новое Издание", появившегося относительно недавно. Этот канал принадлежит Анатолию и Ольге Шарий – известным пророссийским пропагандистам.