Враг перегруппировывает свои войска для наступления в Восточной операционной зоне.
Кстати Мотострелковый батальон оккупантов потерял 60% своего состава
Какая ситуация на направлении
Оккупанты наносят авиаудары по Лисичанске, Рубежном, Попасной, Кременной. Они хотели обойти наши подразделения в этом регионе, но безуспешно.
Также россияне усиливают группировку на Донецком направлении. Эшелоны с вооружением и техникой прибыли на железнодорожную станцию Ровеньки.
Важно – Потери врага по состоянию на утро 31 марта: