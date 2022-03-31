Враг перегруппировывает свои войска для наступления в Восточной операционной зоне.

Кстати Мотострелковый батальон оккупантов потерял 60% своего состава

Какая ситуация на направлении

Оккупанты наносят авиаудары по Лисичанске, Рубежном, Попасной, Кременной. Они хотели обойти наши подразделения в этом регионе, но безуспешно.

Также россияне усиливают группировку на Донецком направлении. Эшелоны с вооружением и техникой прибыли на железнодорожную станцию ​​Ровеньки.