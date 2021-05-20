Презентация книги состоялась во время реконструкции второй мировой войны на Киевщине. Объем книги составляет 224 страницы, которые состоят из истории из первых уст, характеристик и сотен фотографий 75 уникальных "шушпанцеров".

Интересно 99% зависит от России, но мы цепляемся и за процент, – Зеленский о войне на Донбассе

О чем говорится в книге

Книга является своеобразным знакомством с уникальной бронированной техникой народного производства. В частности там говорится о "шушпанцерах" – их изготавливали и использовали добровольческие батальоны для защиты своих территорий с начала конфликта с Россией.



Подполковник ВСУ представил новую книгу / Фото из фейсбука Сергея Каминского

Как рассказал автор книги и ведущий программы "Техника войны" на 24 канале Сергей Каминский, в книге есть интересные "вкрапления интервью".

Особенность книги Каминского

Он отметил, что "Народні панцерники" имеет сжатый формат, как телевизионный сценарий. Также все фото в книге с подписями.

Читайте также Вопрос Донбасса – самый главный для государственного референдума, – Зеленский

Уникальностью книги также QR-коды. По словам Каминского, при сканировании читатель будет попадать на специально созданный канал на ютубе, чтобы увидеть машину, о которой читает.

История написания книги

Как рассказал подполковник Вооруженных сил Украины, еще в начале войны его поразил самодельный пикап "Крокодил" 1 батальона Нацгвардии. Тогда о книге еще не думал, но фото сохранил.



Мужчина едет за рулем "шушпанцеровца" / Фото defence-ua.com

Уже в 2017 году Каминский увидел бронированный Камаз на позывной "Пряник", на котором батальон "Азов" освобождал Мариуполь. Тогда журналист решил, что подобная бронетехника должна войти в историю.

Презентация и продажа книги "Народні панцерники"

В Украине напечатали уже 1000 экземпляров книги. Благодаря спонсорской поддержке, значительную часть из них подарят. В частности, такие книги бесплатно уже получили мастера из поселка городского типа Чабаны.



Книги подарят воинам АТО / Фото defence-ua.com

Они первыми создали самое большое количество такой самодельной бронированной техники. Также экземпляры получили участники войны на Донбассе и представители Национального военно-исторического музея Украины.

20 мая в 19:00 книгу "Народні панцерники" презентуют в Киеве, а 28 мая – в Днепре в Музее АТО. В ближайшее время запланированы также презентации во Львове и на Донбассе, а также в некоторых военных учебных заведениях.

Сергей Каминский презентовал книгу: смотрите сюжет 24 канала