Презентация книги состоялась во время реконструкции второй мировой войны на Киевщине. Объем книги составляет 224 страницы, которые состоят из истории из первых уст, характеристик и сотен фотографий 75 уникальных "шушпанцеров".
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О чем говорится в книге
Книга является своеобразным знакомством с уникальной бронированной техникой народного производства. В частности там говорится о "шушпанцерах" – их изготавливали и использовали добровольческие батальоны для защиты своих территорий с начала конфликта с Россией.
Подполковник ВСУ представил новую книгу / Фото из фейсбука Сергея Каминского
Как рассказал автор книги и ведущий программы "Техника войны" на 24 канале Сергей Каминский, в книге есть интересные "вкрапления интервью".
Особенность книги Каминского
Он отметил, что "Народні панцерники" имеет сжатый формат, как телевизионный сценарий. Также все фото в книге с подписями.
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Уникальностью книги также QR-коды. По словам Каминского, при сканировании читатель будет попадать на специально созданный канал на ютубе, чтобы увидеть машину, о которой читает.
История написания книги
Как рассказал подполковник Вооруженных сил Украины, еще в начале войны его поразил самодельный пикап "Крокодил" 1 батальона Нацгвардии. Тогда о книге еще не думал, но фото сохранил.
Мужчина едет за рулем "шушпанцеровца" / Фото defence-ua.com
Уже в 2017 году Каминский увидел бронированный Камаз на позывной "Пряник", на котором батальон "Азов" освобождал Мариуполь. Тогда журналист решил, что подобная бронетехника должна войти в историю.
Презентация и продажа книги "Народні панцерники"
В Украине напечатали уже 1000 экземпляров книги. Благодаря спонсорской поддержке, значительную часть из них подарят. В частности, такие книги бесплатно уже получили мастера из поселка городского типа Чабаны.
Книги подарят воинам АТО / Фото defence-ua.com
Они первыми создали самое большое количество такой самодельной бронированной техники. Также экземпляры получили участники войны на Донбассе и представители Национального военно-исторического музея Украины.
20 мая в 19:00 книгу "Народні панцерники" презентуют в Киеве, а 28 мая – в Днепре в Музее АТО. В ближайшее время запланированы также презентации во Львове и на Донбассе, а также в некоторых военных учебных заведениях.
Сергей Каминский презентовал книгу: смотрите сюжет 24 канала