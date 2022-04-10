Речь идет о Гостомельском поселковом совете и городе Ирпене, где комендантский час продлится до 6:00 14 апреля и до 9:00 11 апреля. Об особенностях комендантского часа сообщил глава Киевской областной государственной администрации Александр Павлюк.

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Особенности комендантского часа в Киевской области в ближайшие сутки

По словам главы Киевской ОВА, в деоккупированных населенных пунктах Киевщины более недели ликвидируют последствия пребывания оккупантов. В некоторых до сих пор идет работа по разминированию, фиксации зверств российских войск и разбору завалов.

Прошу жителей соблюдать временные ограничения, которые областные и местные власти вводят на отдельных территориях,

– отметил Павлюк.

Он добавил, что ОВА стремится как можно скорее вернуть жизнь на Киевщине и сделать все населенные пункты пригодными для возвращения жителей.

Что предполагает комендантский час

запрет находиться на улице

посещать общественные места

передвигаться по населенным пунктам транспортом или пешком

Единственное исключение – люди, имеющие специальный пропуск установленного образца.