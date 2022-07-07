Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Он отметил необходимость эвакуации для мирных жителей.

Напомним Россия нанесла удар по Краматорску: погибли люди

Удар является осознанной атакой россиян

Павел Кириленко сообщил, что в результате ракетного удара повреждены 6 зданий, среди которых гостиница и жилая многоэтажка.

Глава ОВА подчеркнул, что россияне воюют с гражданским населением, поэтому эта атака является осознанной.

Это – осознанная атака на гражданских. россияне не изменяют себе и продолжают "воевать" с безоружными людьми. Так будет продолжаться, пока мы их не выгоним прочь,

– подчеркнул Кириленко.

Также глава Донецкой ОВА призвал жителей области эвакуироваться. Кириленко подчеркнул, что это временная мера, которая поможет сохранить немало жизней.

Очередной обстрел Краматорска россией

российские оккупанты ежедневно обстреливают мирные населенные пункты нашего государства. В частности, атакуют и ракетами. Днем 7 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску.

Первым об атаке сообщил мэр города Александр Гончаренко. Он сразу же отметил, что в результате атаки есть жертвы.

Оккупанты обстреливают Донецкую область

Кроме Краматорска, 7 июля от обстрелов россиян пострадал и Славянск. Правда, российские захватчики атаковали с помощью реактивных систем залпового огня.

К сожалению, в результате обстрелов есть пострадавшие и разрушения. Однако детали пока в военной администрации города не сообщили. Руководитель общины Вадим Лях призвал местных жителей беречь себя. Без необходимости людям не стоит выходить на улицу.

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