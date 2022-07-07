Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Він наголосив на необхідності евакуації для мирних мешканців.

Нагадаємо Росія завдала удару по Краматорську: загинули люди

Удар є свідомою атакою росіян

Павло Кириленко повідомив, що унаслідок ракетного удару пошкоджені 6 будівель, серед яких готель та житлова багатоповерхівка.

Голова ОВА наголосив, що росіяни воюють з цивільним населенням, тому ця атака є свідомою.

Це — усвідомлена атака на цивільних. росіяни не зраджують собі і продовжують "воювати" з беззбройними людьми. Так триватиме, допоки ми їх не виженемо геть,

– наголосив Кириленко.

Також очільник Донецької ОВА закликав мешканців області евакуюватися. Кириленко наголосив, що це тимчасовий захід, який допоможе зберегти чимало життів.

Черговий обстріл Краматорська росією

російські окупанти щоденно обстрілюють мирні населені пункти нашої держави. Зокрема атакує і ракетами. Удень 7 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську.

Першим про атаку повідомив мер міста Олександр Гончаренко. Він одразу ж відзначив, що внаслідок атаки є жертви.

Окупанти обстрілюють Донеччину

Окрім Краматорська, 7 липня від обстрілів росіян постраждав і Слов'янськ. Щоправда, російські загарбники атакували за допомогою реактивних систем залпового вогню.

На жаль, унаслідок обстрілу є постраждалі та руйнування. Однак деталей поки що у військовій адміністрації міста не повідомили. Керівник громади Вадим Лях закликав місцевих мешканців берегти себе. Без нагальної потреби людям не варто виходити на вулицю.

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