Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на санитарные службы.

Что известно о распространении обезьяньей оспы?

Специалисты "Роспотребнадзора" начали эпидемиологическое расследование для выявления контактных лиц. В городской больнице, куда доставили пациентов, выдали предписание о проведении срочной дезинфекции помещений.

Параллельно в Московской области под медицинский надзор поместили еще пятерых человек, которые контактировали с вероятным носителем инфекции. Официальные результаты тестов для подтверждения или опровержения диагноза у этих пациентов еще ожидаются.

Как проявляется опасная инфекция?

Оспа обезьян – редкое вирусное зоонозное заболевание из семейства Orthopoxvirus, естественным резервуаром которого являются грызуны и приматы. Возбудитель попадает в организм при непосредственном контакте с биологическими жидкостями больного, через пораженные участки кожи, зараженные предметы быта или длительное общение лицом к лицу через респираторные капли.

Инкубационный период длится несколько недель, после чего начинается повышение температуры тела, сильная головная и мышечная боль, а также увеличение лимфоузлов. Основным признаком остается специфическая сыпь, которая проходит стадии от пятен до пузырьков с жидкостью, которые впоследствии подсыхают и покрываются корками.

Напомним, ранее единичные случаи заражения регистрировались в подмосковном Домодедове и среди туристов, приехавших в Санкт-Петербург после отдыха в Таиланде.