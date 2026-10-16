В настоящее время пациенты сдали анализы и находятся под пристальным медицинским наблюдением, не проявляя симптомов заболевания. Об этом сообщает The Moscow Times.

Какова сейчас ситуация в Подмосковье?

Представители регионального Министерства здравоохранения сообщили, что состояние всех пяти пациентов оценивается как удовлетворительное. Никаких клинических проявлений инфекции у них пока не выявлено, однако ситуация остается под контролем медиков.

К слову, в феврале этого года в Подмосковье уже фиксировали несколько случаев заражения. Тогда в Домодедовскую больницу поступил мужчина с подозрением на обезьянью оспу, которое впоследствии официально подтвердилось.

Уже на следующий день в это же медицинское учреждение доставили человека, который контактировал с первым больным.

Еще через две недели опасное заболевание диагностировали у двух туристов, которые приехали в Санкт-Петербург после отдыха в Таиланде.

Как передается опасный вирус

Обезьянья оспа – это вирусное заболевание, которое традиционно распространяется на территории Африки. Болезнь обычно сопровождается лихорадкой, увеличением лимфатических узлов и появлением болезненной сыпи на теле.

Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик Российской академии наук Виталий Зверев объяснил механизм распространения болезни. По его словам, изначально вирус циркулировал среди грызунов, в частности земляных белок.

Обезьяны заражаются при контакте с ними, а люди могут инфицироваться через укусы или царапины, нанесенные зараженными животными,

– рассказал Зверев.

Ранее стало известно, что в России отменили карантин в Иркутске после расследования смерти 28-летней сотрудницы противочумного института. Почти 5000 лабораторных исследований не выявили опасных патогенов.