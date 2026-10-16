Наразі пацієнти здали аналізи та перебувають під пильним медичним наглядом без симптомів захворювання. Про це повідомляє The Moscow Times.

Яка зараз ситуація у Підмосков'ї?

Представники регіонального Міністерства охорони здоров'я повідомили, що стан усіх п'ятьох пацієнтів оцінюється як задовільний. Жодних клінічних проявів інфекції у них поки не виявили, однак ситуація залишається на контролі медиків.

До слова, у лютому цього року в Підмосков'ї вже фіксували кілька випадків інфікування. Тоді до Домодєдовської лікарні потрапив чоловік із підозрою на мавпячу віспу, яка згодом офіційно підтвердилася.

Вже наступного дня до цього ж медичного закладу доправили людину, яка контактувала з першим хворим.

Ще через два тижні небезпечне захворювання діагностували у двох туристів, які приїхали до Санкт-Петербурга після відпочинку в Таїланді.

Як передається небезпечний вірус

Мавпяча віспа є вірусним захворюванням, яке традиційно поширюється на території Африки. Недуга зазвичай супроводжується гарячкою, збільшенням лімфатичних вузлів та появою болісного висипу на тілі.

Науковий керівник НДІ вакцин і сироваток імені Мечникова, академік Російської академії наук Віталій Звєрєв пояснив механізм поширення хвороби. За його словами, спочатку вірус циркулював серед гризунів, зокрема земляних білок.

Мавпи заражаються під час контакту з ними, а люди можуть інфікуватися через укуси або подряпини, завдані зараженими тваринами,

– розповів Звєрєв.

Раніше стало відомо, що у Росії скасували карантин в Іркутську після розслідування смерті 28-річної співробітниці протичумного інституту. Майже 5000 лабораторних досліджень не виявили небезпечних патогенів.