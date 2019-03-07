Остаюсь активным участником избирательного процесса в обеспечении честных выборов, – Садовый

Лидер "Объединения "Самопомич", мэр Львова обнародовал обращение к народу Украины, в котором объясняет свой шаг об отзыве своей кандидатуры с президентских выборов.

"Я, Андрей Садовый, создавая политическую партию "Объединение "Самопомич", установил для себя как лидера и членов партии высокую моральную планку: будучи в политике, оставаться свободным человеком, результативно действовать всегда и везде.

Были неудачи. Не смогли выполнить часть того, что декларировали народу Украины, потому что плохо работали и допустили ошибки. И за это заплатили дорогую цену – потеряли многих сторонников из-за разочарования и уныния. За это я искренне прошу прощения. Все это объясняет мой шаг в отношении отзыва моей кандидатуры на пост Президента Украины.

Но я остаюсь активным участником избирательного процесса в обеспечении честных выборов Президента Украины.

Три слова: "Хочу быть человеком", которые оставил после себя Блаженнейший Любомир Гузар, воспринимаю как завет и указатель. И призываю присоединяться", – написал Садовый.

Кроме того, политик призвал всех избирателей прийти на участки и проголосовать 31 марта: "Все, как один, идем на избирательные участки. Чтобы выполнить свой священный долг и выбрать мир для Украины!".