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      Остаюсь активным участником избирательного процесса в обеспечении честных выборов, – Садовый

      5 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый / samopomich.ua

      Лидер "Объединения "Самопомич", мэр Львова обнародовал обращение к народу Украины, в котором объясняет свой шаг об отзыве своей кандидатуры с президентских выборов.

      "Я, Андрей Садовый, создавая политическую партию "Объединение "Самопомич", установил для себя как лидера и членов партии высокую моральную планку: будучи в политике, оставаться свободным человеком, результативно действовать всегда и везде.

      Были неудачи. Не смогли выполнить часть того, что декларировали народу Украины, потому что плохо работали и допустили ошибки. И за это заплатили дорогую цену – потеряли многих сторонников из-за разочарования и уныния. За это я искренне прошу прощения. Все это объясняет мой шаг в отношении отзыва моей кандидатуры на пост Президента Украины.

      Но я остаюсь активным участником избирательного процесса в обеспечении честных выборов Президента Украины.

      Три слова: "Хочу быть человеком", которые оставил после себя Блаженнейший Любомир Гузар, воспринимаю как завет и указатель. И призываю присоединяться", – написал Садовый.

      Кроме того, политик призвал всех избирателей прийти на участки и проголосовать 31 марта: "Все, как один, идем на избирательные участки. Чтобы выполнить свой священный долг и выбрать мир для Украины!".

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      Теги: Новости политики Самопомич Андрей Садовой
      Источник: 24 Канал
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