Залишаюсь активним учасником виборчого процесу у забезпеченні чесних виборів, – Садовий

Лідер "Об’єднання "Самопоміч", міський голова Львова оприлюднив звернення до народу України, в якому пояснює свій крок щодо відкликання своєї кандидатури із президентських виборів.

"Я, Андрій Садовий, створюючи політичну партію "Об’єднання "Самопоміч", встановив для себе як лідера і для членів партії високу моральну планку: будучи в політиці, залишатися вільною людиною, результативно діяти завжди і скрізь.

Були невдачі. Не змогли виконати частину того, що декларували народу України, бо погано працювали і припускалися помилок. І за це заплатили найдорожчу ціну – втратили багатьох прихильників через розчарування і зневіру. За це я щиро прошу вибачення. Все це пояснює мій крок стосовно відкликання моєї кандидатури на пост Президента України.

Але я залишаюсь активним учасником виборчого процесу у забезпеченні чесних виборів Президента України.

Три слова: "Хочу бути людиною", які залишив після себе Блаженніший Любомир Гузар, сприймаю як заповіт і дороговказ. І закликаю приєднуватися", – написав Садовий.

Окрім того, політик закликав усіх виборців прийти на дільниці і проголосувати 31 березня: "Всі, як один, йдемо на виборчі дільниці. Щоб виконати свій священний обов’язок і обрати мир для України!"