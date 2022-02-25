Об этом рассказал внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович 25 февраля. Он рассказал об актуальной ситуации по периметру.

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Планы России

Согласно оперативным сводкам, наибольшее напряжение сейчас на севере страны, оккупанты атакуют Киев. Подрезают также пограничную полосу возле Сум и Полтавы.

Взрывы зафиксировали также возле Харькова, в частности в районе аэропорта. Украинским защитникам удалось удержать позиции на Херсонском направлении.

Из запасов у россиян остались: морская десантная операция и удар тяжелыми стратегическими бомбардировщиками,

– пояснил Арестович.

Речь идет о привыкшем уже для ВСУ обстреле "Калибрами". В то же время в Кремле сделали первые заявления о возможных "новых минских переговорах". Советник главы ОП заметил, что это знак того, что противник сдает позиции.

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