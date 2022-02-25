Про це розповів позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович 25 лютого. Він розповів про актуальну ситуацію по периметру.

До теми Резерву нема: Росія пустила в хід всі сили, накопичені на українському напрямку, – Арестович

Плани Росії

Відповідно до оперативних зведень, найбільша напруга зараз на півночі країни, окупанти атакують Київ. Підрізають також прикордонну смугу біля Сум та Полтави.

Вибухи зафіксували також біля Харкова, зокрема в районі аеропорту. Українським захисникам вдалося втримати позиції на Херсонському напрямку.

Із запасів у росіян залишилися: морська десантна операція та удар важкими стратегічними бомбардувальниками,

– пояснив Арестович.

Мовиться про звиклий уже для ЗСУ обстріл "Калібрами". Водночас у Кремлі зробили перші заяви про можливі "нові мінські перемовини". Радник глави ОП зауважив, що це знак того, що противник здає позиції.

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