Радник голови Офісу Президента Арестович заявив, що друга доба війни – найважча морально та матеріально. Українські захисники боронять рідну землю.
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Принципова деталь, яку необхідно розуміти, – це те, що сьогодні російське військове керівництво пустило в хід усі сили, які були накопичені на українському напрямі. Резервів у них більше немає,
– заявив Арестович.
Він наголосив, що Росія зазнає колосальних втрат: найбільше з 1945 року.