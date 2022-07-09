Соответствующую информацию президент рассказал во время традиционного вечернего обращения против 9 июля. То есть на 135-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Зеленский обратился в одну из стран ЕС

Сегодня (говорится о 8 июля – 24 канал) обратился в парламент Словении. Каждый день и при любых обстоятельствах на внешнеполитическом фронте работаем по максимуму,

– объяснил Зеленский.

Добавил, что это было 24-е обращение в парламенты стран ЕС и первое – сделано вблизи передовой.

"Надеюсь, что и три других страны ЕС почувствуют, что эти обращения – не о политике, а о защите нашей свободы – общей, кстати, – а значит, мы придем к тому, что однажды смогу сказать: все 27 парламентов Евросоюза слышат борьбу за свободу лучше, чем любые российские манипуляции", – сказал Зеленский.

Что этому предшествовало

На саммите Европейского Союза 23 – 24 июня все 27 стран ЕС проголосовали и сказали "да" Украине. Именно поэтому наша страна стала кандидатом на членство в ЕС.

Стоит вспомнить, что в начале июня вице-премьер-министр по вопросам Евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина во время своего визита в Брюссель объясняла, что есть три страны, которые выступают против предоставления Украине статуса кандида. Однако предупреждала, что никто не отважится прололосовать против Украины 23 – 24 июня.

Стефанишина также объясняла, что примерно семь стран Евросоюза высказывали предложения по какому-то другому формату, предлагая экстракандидатство или условное кандидатство. Добавила, что это не восточноевропейские и балтийские страны.

Тогда министер четко объяснила, что было очень много разных предложений, и есть три основных страны, которые сегодня не хотят давать зеленый свет для Украины . Какие это страны Стефанишина не сказала.