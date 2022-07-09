Відповідну інформацію президент розповів під час традиційного вечірнього звернення проти 9 липня. Тобто на 135 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Зеленський звернувся до однієї з країн ЄС

Сьогодні (мовиться про 8 липня – 24 канал) звернувся до парламенту Словенії. Кожного дня і за будь-яких обставин на зовнішньополітичному фронті працюємо по максимуму,

– пояснив Зеленський.

Додав, що це було 24-те звернення до парламентів країн ЄС і перше, – зроблене поблизу передової.

"Сподіваюся, що й три інші країни ЄС відчують, що ці звернення – не про політику, а про захист нашої свободи – спільної, до речі, – а отже, ми прийдемо до того, що одного дня зможу сказати: усі 27 парламентів Євросоюзу чують боротьбу за свободу краще, ніж будь-які російські маніпуляції", – сказав Зеленський.

Що цьому передувало

На саміті Європейського Союзу 23 – 24 червня всі 27 країн ЄС проголосували й сказали "так" Україні. Саме тому наша країна стала кандидатом на членство у ЄС.

Варто пригадати, що на початку червня віцепрем'єр-міністерка з питань Євроінтеграції України Ольга Стефанішина під час свого візиту до Брюсселю пояснювала, що є три країни, які виступають проти надання Україні статусу кандида. Проте попереджала, що ніхто не наважиться прололосувати проти України 23 – 24 червня.

Стефанішина також пояснювала, що приблизно сім країн Євросоюзу висловлювали пропозиції щодо якогось іншого формату, пропонуючи екстракандидатство чи умовне кандидатство. Додала, що це не східноєвропейські та не балтійські країни.

Тоді міністерка чітко пояснила, що було дуже багато різних пропозицій, та є три основні країни, які сьогодні не хочуть давати зелене світло для України. Які це країни, Стефанішина не сказала.

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