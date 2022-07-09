Відповідну інформацію президент розповів під час традиційного вечірнього звернення проти 9 липня. Тобто на 135 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.
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Зеленський звернувся до однієї з країн ЄС
Сьогодні (мовиться про 8 липня – 24 канал) звернувся до парламенту Словенії. Кожного дня і за будь-яких обставин на зовнішньополітичному фронті працюємо по максимуму,
– пояснив Зеленський.
Додав, що це було 24-те звернення до парламентів країн ЄС і перше, – зроблене поблизу передової.
"Сподіваюся, що й три інші країни ЄС відчують, що ці звернення – не про політику, а про захист нашої свободи – спільної, до речі, – а отже, ми прийдемо до того, що одного дня зможу сказати: усі 27 парламентів Євросоюзу чують боротьбу за свободу краще, ніж будь-які російські маніпуляції", – сказав Зеленський.
Що цьому передувало
- На саміті Європейського Союзу 23 – 24 червня всі 27 країн ЄС проголосували й сказали "так" Україні. Саме тому наша країна стала кандидатом на членство у ЄС.
- Варто пригадати, що на початку червня віцепрем'єр-міністерка з питань Євроінтеграції України Ольга Стефанішина під час свого візиту до Брюсселю пояснювала, що є три країни, які виступають проти надання Україні статусу кандида. Проте попереджала, що ніхто не наважиться прололосувати проти України 23 – 24 червня.
- Стефанішина також пояснювала, що приблизно сім країн Євросоюзу висловлювали пропозиції щодо якогось іншого формату, пропонуючи екстракандидатство чи умовне кандидатство. Додала, що це не східноєвропейські та не балтійські країни.
- Тоді міністерка чітко пояснила, що було дуже багато різних пропозицій, та є три основні країни, які сьогодні не хочуть давати зелене світло для України. Які це країни, Стефанішина не сказала.
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