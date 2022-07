Якби Британія досі була в ЄС, такої підтримки не було б

Про це 24 каналу розказав російський публіцист Андрій Піонтковський. Він зауважив, що величезна ініціатива у питанні виходу Великої Британії з ЄС належала прем'єр-міністру Борису Джонсону, який вчора, 7 липня, подав у відставку.

Піонтковський зізнався, що спершу брекзит засмутив його, бо публіцист завжди був прихильником європейської єдності. Однак, він визнає, що якби Британія досі була членом ЄС, не могла б так різко окреслити свою позицію.

Скинувши окови Євросоюзу, Британія вдихнула та знову відчула себе світовою державою,

– переконаний публіцист.

Він висловив надію, що з відставкою Джонсона у цьому контексті нічого не зміниться. Адже, за словами Піонтковського, він був готовий йти дуже далеко, набагато далі, ніж інші європейські країни і навіть США.

Публіцист пригадав, що саме Велика Британія на чолі з Джонсоном у найважчий для України час висунула 2 вкрай важливі ініціативи.

Насамперед йдеться про створення військового союзу Великої Британії, Польщі, України та Прибалтики. Це так звана coalition of the willing або ж коаліція згодних. Як пояснив Піонтковський, побачивши коливання, невпевненість та позицію ЄС щодо того, що головним завданням союзу є не допустити ескалації та уникнути зіткнення з росією, Британія вирішила створити коаліцію країн, які готові битися та боротися.

Своєю 2-ою ініціативою Велика Британія "заступилася" за Україну, коли путін почав активно погрожувати можливими ядерними ударами по нашій території. Такі заяви є абсолютною дикістю з точки зори військової справи та людяності. Тож Джонсон заявив, що Британія відповідатиме на такі дії росіїї.

