Закон о медиа получил новую версию. По словам авторов, эта редакция соответствует замечаниям журналистов. Впрочем, некоторые медиаэксперты настаивают, что в документе все же остались лазейки, через которые Нацсовет по вопросам телевидения может давить на медиа.

Закон о медиа представили широкой публике в начале 2020 года. Тогда он вызвал широкую дискуссию в медиасфере, сообщает 24 канал.

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Три основных замечания, о которых говорили журналисты, это:

внедрение государственной цензуры в медиа;

создание Ассоциации профессиональных журналистов, в которую будут входить только "правильные" работники медиа;

новая должность Уполномоченного по вопросам информации, который будет мониторить информпространство и реагировать на распространение дезинформации.

Что предусматривает обновленный закон

За 6 месяцев авторы многое исправили, в частности, Ассоциацию заменили на добровольную регистрацию, а должность уполномоченного убрали. В то же время, акцент сделали на медиа, которые транслируют антиукраинский контент. Им могут не дать регистрацию, если подтвердится факт пропаганды.

"Увеличена, введена декоммунизация и уменьшено влияние информационной агрессии со стороны РФ, исключена деятельность СМИ, направленных на подрыв государства Украины", – пояснил Али Сафаров, медиаюрист Института массовой информации.

Теперь главным органом, который будет контролировать все, в том числе онлайн медиа, будет Нацсовет. До того у него были полномочия проверять только радио и телевидение. Шеф-редактор "Детектор медиа" Наталья Лигачева опасается, что этот орган не сможет всех контролировать объективно.

Это может быть выборочное регулирование: своим все, а врагам – закон. К тому же, есть очень большие сомнения, что, как всегда, наш Нацсовет будет политически незаангажированным,

– считает она.

В новом законе есть 12 пунктов, запрещающих медиа касаться определенных тем. За их нарушение можно остаться без лицензии. Среди норм – запрет транслировать дискриминационные высказывания и материалы, которые показывают неуважение к украинскому языку.



Что предусматривает обновленный закон о медиа / Инфографика 24 канала

Что предусматривает обновленный закон о медиа / Инфографика 24 канала

Остальные 10 ограничительных пунктов, по словам авторов закона, уже и так были в законодательстве. Поэтому обвинения в цензуре – отвергают.

"Не вижу здесь ничего такого, что мы и так с вами в нашей карьере не выполняли. Не думаю, что законопослушные СМИ, которые работают в интересах общества, могут прибегать к нарушениям этих пунктов", – убежден Никита Потураев, соавтор законопроекта.

Законопроект одобрил профильный комитет парламента, на его принятии настаивает представительство ЕС. Документ внесли в Верховную Раду.

Но у нардепов есть только неделя перед каникулами для его рассмотрения. Если не успеют, вряд ли возьмутся за регулирование медиа до местных выборов. Ведь эксперты убеждены: в предвыборной гонке и поддержке коллег в регионах нардепам просто будет не до журналистов.