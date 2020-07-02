Национальный совет назначил внеплановую проверку телеканала КРТ из-за показанных фрагментов парада Путина с Красной площади. Совсем недавно канал уже проверяли из-за ретрансляции белорусского парада победы.

На канале КРТ, что расшифровывается как Киевская Русь телевидение, уже неоднократно замечали нарушения. Об очередной проверке ООО "Телестудия" АСТРА-ТВ "(логотип: КРТ) сообщают в пресс-службе Нацсовета по вопросам радиовещания и телевидения.

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Что показал канал КРТ

24 июня 2020 года во время передачи "Горячая линия" вживую обсуждали проведение в Москве парада победы. В видеофрагментах парада было показано торжественный марш российских военных, боевую технику, крупным планом показано Путина и министра обороны страны-агрессора Сергея Шойгу.

В комментариях ведущих передачи Екатерины Ивановой и Александра Галицкого, речах гостей не было отмечено, что на видео демонстрируются вооруженные формирования государства-агрессора, зато звучали восторженные высказывания и увлечения фактом проведения военного парада в Москве,

– пишет Нацсовет.

Что известно о канале КРТ? Это украинский информационно-просветительной телеканал, который работает с 2003 года. Аббревиатура названия расшифровывается как Киевская Русь телевидение. Один из двух всеукраинских телеканалов, имеющий статус социального телевидени я. Телеканал сменил 7 логотипов, нынешний – восьмой по счету. Первые два были стилизованы под церковные купола. Офис канала находится в Киеве.

Какие еще нарушения допускал канал КРТ

Антигосударственные призывы

4 ноября 2019 года в эфире КРТ транслировалась передача "Прайм аналитика" с гостем Валентином Гайдаем, а 8 ноября 2019 года "ТБУ" с экс-депутатом Евгением Филиндашем. Как отмечает Нацрегулятор, в программах распространялись высказывания, содержащие призывы к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины, пропаганды войны и насилия и тому подобное.

Парад победы в Беларуси

9 мая в эфире этого телеканала транслировали парад Победы в Минске. Однако у Нацсовета к этому показу есть претензии технического, а не содержательного характера.

Так, трансляция проходила с наличием на экране одновременно двух логотипов: КРТ и белорусского С. В отличие от белорусской программы, показ парада Победы на украинском телеканале сопровождался плашкой "LIVE". То есть зрителя информировали, что происходит прямая трансляция.

После ее завершения на обоих каналах было зафиксировано размещение одинакового копирайта: "Белтелерадиокомпания, 2020" и заставка "1945 – 2020 Во славу ОБЩЕЙ Победы".

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"День победы" Льва Лещенко

8 мая в передаче "Принцип Гольдарба" зафиксирована трансляция песни "День Победы" в исполнении Льва Лещенко. Фамилия этого певца содержится в Перечне лиц, создающих угрозу национальной безопасности.