В ОПЗЖ за 2 месяца вырос рейтинг с 14% до 21%. "Слуга народа" теряет ровно тот процент, который затем получает "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Нужно рассматривать комплекс факторов, так как в ОПЗЖ довольно мощная медиаимперия. Об этом в прямом эфире программы "Политбюро" на 24 канале рассказала журналистка Кристина Бердинских.

Интересно Если бы парламентские выборы состоялись сейчас: кого поддерживают украинцы

Она объяснила, что хоть эти телеканалы не в топовых рейтингах, однако их много и там очень сильно присутствует партия.

"Сейчас мы имеем целую фракцию "Оппозиционная платформа – За жизнь" в парламенте. То есть они получили политическое представительство, поэтому здесь уже действовал комплекс "политики плюс медиа". Мне кажется, что именно поэтому, а также потому, что происходит разочарование – растут рейтинги", – сообщила Кристина Бердинских.

Читайте также Роскошная вечеринка в Москве: НАПК проверит, за какие деньги нардеп ОПЗЖ устроил жене праздник

Журналистка добавила, что те люди, которые интересуются политикой, смотрят информационные каналы – большинство принадлежат ОПЗЖ. Также в партии будут появляться новые местные телеканалы. В августе запустится киевский канал, который будет принадлежать депутату ОПЗЖ. Эти действия уже под местные выборы.

Она объяснила, что такой метод срабатывает, потому что люди видят представителей, которые рассказывают о несправедливости мира, и оно им отзывается