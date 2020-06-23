Роскошная вечеринка в Москве: НАПК проверит, за какие деньги нардеп ОПЗЖ устроил жене праздник
Жена народного депутата "Оппозиционной платформы – За жизнь" Федора Христенко отпраздновала день рождения в Москве на миллион долларов. НАПК проверит, почему парламентарий не указал эти расходы в своей декларации.
НАПК проверит, за какие средства депутат от ОПЗЖ устроил вечеринку для жены в Москве, сообщили в фейсбуке Центра противодействия коррупции.
Как это было Украинский депутат погулял в Москве на миллион долларов: фото, видео
Жена депутата от ОПЗЖ Федора Христенко погуляла в Москве на 1 миллион долларов. НАПК проверит нардепа, который почему-то не сообщил об этом скромном расходе, хотя обязан,
– говорится в сообщении.
Напомним, информацию о помпезном праздновании в Москве, организованном Христенко, обнародовал в феврале 2020 года блоггер Денис Казанский.
Впоследствии Центр противодействия коррупции написал соответствующее заявление в НАПК. А в ведомстве соответственно подтвердили, что проведут проверку.
Вечеринка на миллион для жены Христенко: что известно
- По его словам, Христенко будто бы арендовал отель "Four season" в центре Москвы.
- А гостей на вечеринке развлекали российские звезды шоу-бизнеса.
- Выступали Киркоров, Басков, Лепс, Александр Ревва, Полина Гагарина, группа "Руки вверх".