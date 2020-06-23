Жена народного депутата "Оппозиционной платформы – За жизнь" Федора Христенко отпраздновала день рождения в Москве на миллион долларов. НАПК проверит, почему парламентарий не указал эти расходы в своей декларации.

НАПК проверит, за какие средства депутат от ОПЗЖ устроил вечеринку для жены в Москве, сообщили в фейсбуке Центра противодействия коррупции.

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Жена депутата от ОПЗЖ Федора Христенко погуляла в Москве на 1 миллион долларов. НАПК проверит нардепа, который почему-то не сообщил об этом скромном расходе, хотя обязан,

– говорится в сообщении.

Напомним, информацию о помпезном праздновании в Москве, организованном Христенко, обнародовал в феврале 2020 года блоггер Денис Казанский.

Впоследствии Центр противодействия коррупции написал соответствующее заявление в НАПК. А в ведомстве соответственно подтвердили, что проведут проверку.

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