Розкішна вечірка у Москві: НАЗК перевірить, за які гроші нардеп ОПЗЖ влаштував дружині свято
Дружина народного депутата під "Опозиційної платформи – За життя" Федора Христенка відсвяткувала день народження у Москві на мільйон доларів. НАЗК перевірить, чому парламентар не вказав ці витрати у своїй декларації.
НАЗК перевірить, яким коштом депутат від ОПЗЖ влаштував вечірку для дружини в Москві, повідомили у фейсбуці Центру протидії корупції.
Як це було Український депутат погуляв у Москві на мільйон доларів: фото, відео
Дружина депутата від ОПЗЖ Федора Христенка погуляла у Москві на 1 мільйон доларів. НАЗК перевірить нардепа, який чомусь не повідомив про цей скромний видаток, хоча зобов'язаний,
– йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, інформацію про помпезне святкування у Москві, організоване Христенком, оприлюднив у лютому 2020 року блогер Денис Казанський.
Згодом Центр протидії корупції написав відповідну заяву до НАЗК. А у відомстві відповідно підтвердили, що проведуть перевірку.
Вечірка на мільйон для дружини Христенка: що відомо
- За його словами, Христенко наче б то орендував готель "Four season" в центрі Москви.
- А гостей на вечірці розважали російські зірки шоу-бізнесу.
- Виступали Кіркоров, Басков, Лепс, Олександр Ревва, Поліна Гагаріна, група "Руки вверх".