Дружина народного депутата під "Опозиційної платформи – За життя" Федора Христенка відсвяткувала день народження у Москві на мільйон доларів. НАЗК перевірить, чому парламентар не вказав ці витрати у своїй декларації.

НАЗК перевірить, яким коштом депутат від ОПЗЖ влаштував вечірку для дружини в Москві, повідомили у фейсбуці Центру протидії корупції.

Як це було Український депутат погуляв у Москві на мільйон доларів: фото, відео

Дружина депутата від ОПЗЖ Федора Христенка погуляла у Москві на 1 мільйон доларів. НАЗК перевірить нардепа, який чомусь не повідомив про цей скромний видаток, хоча зобов'язаний,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, інформацію про помпезне святкування у Москві, організоване Христенком, оприлюднив у лютому 2020 року блогер Денис Казанський.

Згодом Центр протидії корупції написав відповідну заяву до НАЗК. А у відомстві відповідно підтвердили, що проведуть перевірку.

Вечірка на мільйон для дружини Христенка: що відомо