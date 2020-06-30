В ОПЗЖ за 2 місяці виріс рейтинг із 14% до 21%. "Слуга народу" втрачає рівно той відсоток, який потім отримує" Опозиційна платформа – За життя".

Потрібно розглядати комплекс факторів, тому що в ОПЗЖ є доволі потужна медіаімперія. Про це у прямому ефірі програми "Політбюро" на 24 каналі розповіла журналістка Крістіна Бердинських.

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Вона пояснила, що хоч ці телеканали не є у топових рейтингах, проте їх багато і там дуже сильно присутня партія.

"Зараз ми маємо цілу фракцію "Опозиційна платформа – За життя" в парламенті. Тобто вони отримали політичне представництво, тому тут вже діяв комплекс "політики плюс медіа". Мені здається, що саме через це, а також через те, що відбувається розчарування – зростають рейтинги", – повідомила Крістіна Бердинських.

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Журналістка додала, що ті люди, які цікавляться політикою, дивляться інформаційні канали – більшість належать ОПЗЖ. Також у партії будуть з'являтися нові місцеві телеканали. В серпні запуститься київський канал, який буде належати депутату ОПЗЖ. Ці дії вже під місцеві вибори.

Вона пояснила, що такий метод спрацьовує, бо люди бачать представників, які розповідають про несправедливості світу, і воно їм відгукується