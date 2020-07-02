Національна рада призначила позапланову перевірку телеканалу КРТ через показані фрагменти параду Путіна з Красної площі. Зовсім нещодавно канал вже перевіряли через ретрансляцію білоруського параду перемоги.

На каналі КРТ, що розшифрофується як Київська Русь телебачення, вже неодноразово помічали порушення. Про чергову перевірку ТОВ "Телестудія "АСТРА-ТБ" (логотип: КРТ) повідомляють у пресслужбі Нацради з питань радіомовлення і телебачення.

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Що показав канал КРТ

24 червня 2020 під час передачі "Гаряча лінія" наживо обговорювали проведення у Москві параду перемоги. У відеофрагментах параду було показано урочистий марш російських військових, бойову техніку, крупним планом показано Путіна та міністра оборони країни-агресора Сергія Шойгу.

У коментарях ведучих передачі Катерини Іванової та Олександра Галицького, промовах гостей не було наголошено, що на відео демонструються збройні формування держави-агресора, натомість звучали схвальні висловлювання та захоплення фактом проведення військового параду в Москві,

– пише Нацрада.

Що відомо про канал КРТ? Це український інформаційно-просвітній телеканал, який працює з 2003 року. Абревіатура назви розшифровується як Київська Русь телебачення. Один з двох всеукраїнських телеканалів, що має статус соціального телебачення.Телеканал змінив 7 логотипів, теперішній – 8-ий за рахунком. Перші два були стилізовані під церковні бані. Офіс каналу розташований у Києві.

Які ще порушення допускав канал КРТ

Антидержавницькі заклики

4 листопада 2019 року в ефірі КРТ транслювалася передача "Прайм аналітика" з гостем Валентином Гайдаєм, а 8 листопада 2019 року "ТБУ" з ексдепутатом Євгеном Філіндашем. Як зазначає Нацрегулятор, у програмах поширювалися висловлення, що містять заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни і насильства тощо.

Парад перемоги у Білорусі

9 травня в ефірі цього телеканалу транслювали парад Перемоги у Мінську. Однак у Нацради до цього показу є претензії технічного, а не змістового характеру.

Так, трансляція відбувалася з наявністю на екрані водночас двох логотипів: КРТ і білоруського С. На відміну від білоруської програми, показ параду Перемоги на українському телеканалі супроводжувався плашкою "LIVE". Тобто глядача інформували, що відбувається пряма трансляція.

Після її завершення на обох каналах було зафіксовано розміщення однакового копірайту: "Белтелерадиокомпания, 2020" та заставка "1945 – 2020 Во славу ОБЩЕЙ Победы".

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"День перемоги" Льва Лещенка

8 травня у передачі "Принцип Гольдарба"зафіксовано трансляцію пісні "День Победы" у виконанні Льва Лещенка. Прізвище цього співака міститься в Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.