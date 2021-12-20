Выговский говорит, что правоохранители проводят 20 экспертиз и результаты некоторых уже есть. Также удалось установить круг всех лиц, с которыми он общался и четко разложить хронологию последнего дня жизни Полякова. Со всеми свидетелями проводят следственные действия.

К теме Смерть нардепа Полякова: уже есть результаты многих экспертиз, – Скороход

Начальник полиции Киева Иван Выговский подчеркнул, что сказать больше информации не может. В Раде создали временную следственную комиссию по этому поводу.

На прошлой неделе мы с ними встречались и проработали определенные направления. Относительно телефона Полякова, то после завершения следствия мы все расскажем, сейчас это может навредить,

– сказал глава полиции Киева.

Также он рассказал, что Руслана Джамбулатова, который в вечер смерти нардепа был с ним, задержали как свидетеля. С Джамбулатовым проводят следственные действия. Пока идет расследование, подозрения никому не объявляли. В планах полиции – привлекать к расследованию международных экспертов для помощи, в том числе и в экспертизах телефонов.

Версия Скороход о смерти Полякова

По словам Выговского, дело расследуют по статье об убийстве. Полицейский подчеркнул, что не будет оценивать слова Скороход, но она имеет право так думать. Обязанность полиции – объективно все исследовать, расследовать и поставить точку.

Важно! После смерти Антона Полякова его коллега, нардеп Анна Скороход заявляла, что его убили. Также она сообщила, что они "были помолвлены" и что была его любимой женщиной.

Что известно о смерти нардепа

В Киеве утром, 8 октября, умер народный депутат Антон Поляков. Известно, что политик был членом партии "Слуга народа", однако его исключили в 2019 году. Впоследствии он присоединился к депутатской группе "Партия "За будущее", которая может быть связана с Коломойским.

За день до смерти, 7 октября, политик выступал в Верховной Раде, где говорил о пенсиях, точнее о необходимости рассмотреть в парламенте вопрос относительно пенсий. Перед тем он был на заседании Комитета по вопросам антикоррупционной политики.

В интернете публиковали видео из ресторана, где умерший нардеп Антон Поляков провел свой последние вечер. Вскрытие показало, что причиной смерти стала острая коронарная недостаточность.

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