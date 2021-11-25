Нардеп Скороход в эфире одного из украинских телеканалов заявила, что сейчас ее не допустили к материалам по уголовному делу. В то же время политик подчеркнула: это произойдет уже вскоре.

Заметьте Вечер перед смертью Поляков провел с помощником Анны Скороход, с которой жил

Меня еще не допустили к материалам по уголовному делу, но обещают в ближайшее время допустить и предоставить копию материалов. Я знаю, что уже есть результаты многих экспертиз,
– сообщила Скороход.

В полиции есть две версии смерти Полякова

  • Начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Иван Выговский рассказал, что сейчас правоохранители рассматривают 2 версии смерти Полякова. Речь идет о добровольном или принудительном употреблении наркотиков. Всего по делу уже провели около 20 экспертиз.
  • В крови политика обнаружили алкоголь и метадон.
  • По словам Выговского, показания самой Скороход – тайна досудебного расследования. Никаких деталей пока не разглашают.
  • В то же время известно, что повторный допрос политика длился 7 часов.