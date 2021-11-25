Нардепка Скороход в ефірі одного з українських телеканалів заявила, що наразі її не допустили до матеріалів у кримінальній справі. Водночас політикиня наголосила: це станеться вже невдовзі.
Зауважте Вечір перед смертю Поляков провів із помічником Анни Скороход, з якою жив
Мене ще не допустили до матеріалів у кримінальній справі, але обіцяють найближчим часом допустити і надати копію матеріалів. Я знаю, що вже є результати багатьох експертиз,
– повідомила Скороход.
Поліції має дві версії смерті Полякова
- Начальник Головного управління Нацполіції в Києві Іван Вигівський розповів, що наразі правоохоронці розглядають 2 версії смерті Полякова. Мовиться про добровільне або примусове вживання наркотиків. Загалом у справі вже провели близько 20 експертиз.
- У крові політика виявили алкоголь та метадон.
- За словами Вигівського, свідчення самої Скороход – таємниця досудового розслідування. Жодних деталей наразі не розголошують.
- Водночас відомо, що повторний допит політикині тривав 7 годин.