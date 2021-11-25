Нардепка Скороход в ефірі одного з українських телеканалів заявила, що наразі її не допустили до матеріалів у кримінальній справі. Водночас політикиня наголосила: це станеться вже невдовзі.

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Мене ще не допустили до матеріалів у кримінальній справі, але обіцяють найближчим часом допустити і надати копію матеріалів. Я знаю, що вже є результати багатьох експертиз,

– повідомила Скороход.

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