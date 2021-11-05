Деталі про допит щодо смерті Полякова, його тривалість та запитання правоохоронців Скороход розповіла в ефірі одного з українських телеканалів.

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Скороход про допит щодо Полякова

За словами нардепки, поліція допитувала її приблизно 7 годин. Під час розмови правоохоронці ставили різні запитання.

Мене допитували як свідка винятково у справі Антона, і жодних моїх припущень у мене не питали,

– зазначила Скороход.

Крім того, парламентарка прокоментувала свої слова про те, що на тілі Полякова знайшли сліди задушення та розповіла, що про це думає поліція. "Станом на сьогодні експертизи немає, але матеріали на експертизу було взято", – зазначила нардепка.

Нагадаємо, 2 листопада стало відомо, що Скороход повторно допитають у справі Полякова.

Смерть Антона Полякова: коротко