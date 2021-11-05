Детали о допросе о смерти Полякова, его продолжительности и вопросах правоохранителей Скороход рассказала в эфире одного из украинских телеканалов.

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Скороход о допросе в отношении Полякова

По словам нардепа, полиция допрашивала ее около 7 часов. Во время разговора правоохранители задавали разные вопросы.

Меня допрашивали как свидетеля исключительно по делу Антона, и никаких моих предположений у меня не спрашивали,

– отметила Скороход.

Кроме того, парламентарий прокомментировала свои слова о том, что на теле Полякова нашли следы удушения и рассказала, что об этом думает полиция. "По состоянию на сегодняшний день экспертизы нет, но материалы на экспертизу были взяты", – отметила нардепка.

Напомним, 2 ноября стало известно, что Скороход повторно будет допрошена по делу Полякова.

Смерть Антона Полякова: коротко