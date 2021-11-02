Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін. Він наголосив, що одразу Скороход допитали однією з перших.
Раніше Відповіла категорично: Скороход допитали у справі про смерть Полякова
Скороход викликали у поліцію
Свідчення нардепка від "За Майбутнє" давала у перший же день після трагедії. Єнін зауважив, що у нього є навіть копія протоколу допиту.
У зв'язку з нещодавніми її заявами вона була сьогодні запрошена до органів Національної поліції для повторного допиту з проханням повідомити про, можливо, відомі їй обставини, як вона стверджує, вбивства народного депутата Полякова,
– сказав Єнін.
Також, за словами заступника глави МВС, Нацполіція незабаром оприлюднить хронометраж останніх годин життя Полякова. Загиблий провів їх разом з людьми, які встановлені слідством та одним з яких є помічником Скороход.
Те, що у крові були наркотики, підтвердила експертиза
Як би там не було, у нас в руках є результати відповідної експертизи, які підтверджують наявність наркотичних речовин в організмі депутата, і на сьогоднішній момент у нас залишаються дві основні версії: чи ці речовини потрапили до організму пана Полякова добровільно чи, скажімо, шляхом обману чи іншого тиску він був змушений їх прийняти,
– сказав Єнін.
Наразі жодних доказів того, що Поляков був задушений – немає. Аби провести обшуки у помешканні Полякова, пояснив Єнін, дозволів у правоохоронних органів немає. Також поліція не має доступу до мобільного телефона загиблого, адже він заблокований. Проте телефон вилучили і він є речовим доказом.
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Що заявила Анна Скороход
Скороход в ефірі одного з українських телеканалів заявила, що була заручена з Поляковим і вони збирались офіційно узаконити свої стосунки. Вона впевнена, що політика убили і наголосила, що в його крові не могло бути наркотиків. Інформацію, яку раніше оприлюднили правоохоронні органи, нардепка назвала брехнею.
Коротко про смерть Антона Полякова:
- У ніч на 8 жовтня Антона Полякова виявили мертвим. Політику стало зле в таксі.
- Поліція звернула увагу на машину, яка порушувала правила ПДР.
- На задньому сидінні правоохоронці побачили чоловіка, який був непритомним.
- Спроби врятувати нардепа були безуспішними.
- Згідно з результатами розтину, смерть настала від гострої коронарної недостатності.
- У крові Полякова знайшли метадон та алкоголь.