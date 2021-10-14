Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін. За словами Скороход, вони з Поляковим жили разом із весни 2021 року, повідомив заступник глави МВС.
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"На прямі запитання про наявність тих чи інших підозр щодо можливої насильницької смерті депутата вона відповіла досить категорично: "Ні", – сказав Євген Єнін.
Нещодавно з'явилася інформація, що останні години життя Антон Поляков провів саме з помічником Анни Скороход Русланом Джамбулатовим.
Депутат випивав і мав приблизно 1 проміле у крові. Чоловіки роз'їжджали містом приблизно півтори години, а згодом помічник Скороход спровадив Полякова на таксі.
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